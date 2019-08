$!Luis Abinader: “Hay que hacer una reforma para no hacer más reformas”

El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, planteó que es necesario hacer “una reforma para no hacer más reformas” constitucionales.

Abinader consideró que no es el momento oportuno para hacerlo pero indicó; “me gustaría hacer una reforma para que no existieran más reformas, no podemos estar cada cuatro años en esta zozobra, que si el presidente va a modifica, que si no la va a modificar, eso es imposible”.

Sostuvo que toda la sociedad tiene que ponerse de acuerdo para hacer una modificación constitucional, y recordó que ha propuesto un Ministerio Público independiente.

Admitió que gran parte de los alcaldes de todos los partidos quieren que se unifiquen las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales.

Sobre la habitación del presidente Danilo Medina para los comicios del 2024 indicó que “ese no es un problema nuestro, ese es un problema de ellos”, dijo entrevistado en Hoy Mismo.

Reiteró que es inoportuno ese tema de la habilitación pero el mismo no se ha llevado al partido para su discusión, y que es una posición del expresidente Hipólito Mejía que se la respetan.

Primarias y el padrón

Abinader precisó que los militantes del PRM que voten en las primarias del PLD no podrán hacerlo en las del PRM.

Indicó que no se puede fraccionar votando por un precandidato de un partido a una posición y por otro de un partido diferente en otra candidatura.

Descartó por la eso que se pueda dar la doble votación y aseguró que lo que habrá el 6 de octubre es un plebiscito para ratificar su candidatura presidencial con un 85% de los votos.