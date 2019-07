$!Manuel Crespo califica de atrevido a Miguel Vargas por inmiscuirse en problemas del PLD

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Crespo, condenó y calificó como un atrevimiento del canciller y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, al pretender inmiscuirse en los asuntos internos de la organización morada.

“Repudiamos y condenamos las desafortunadas declaraciones del presidente de las siglas del PRD, Miguel Vargas Maldonado, condicionando de que apoyaría al PLD, “si y solo si” Danilo es el candidato presidencial”, señaló el también miembro del Comité Central peledeista.

El precandidato llamó al canciller de la República a prestarle atención a los problemas de afectan a lo poco que queda de su organización política, la cual nunca ha logrado cohesionar y unificar.

“Eso es una extralimitación, un atrevimiento del canciller Vargas Maldonado involucrándose en los problemas internos del PLD. Bastantes problemas tiene en su propio partido que nunca ha logrado cohesionar ni unificar, lo que queda de ese partido”, indicó.

El presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático acusó al presidente del PRD de infectar una parte del PLD, con la tea de la discordia y la división, peste que trajo de lo que quedó de esa organización política.

“Miguel Vargas no le ha aportado votos a los triunfos del PLD, los votos que sacó en las elecciones del año 2016, fueron los votos prestados por nosotros en la casilla del PRD, a cambio de ese regalo de votos para mantenerlo como un partido mayoritario, según la ley”, afirmó Manuel Crespo.

Crespo, en una nota de prensa, dijo que a pesar de esos votos prestados del PLD, el gobierno del presidente Medina le regaló la mitad del gobierno peledeísta, “asignándole ministerios y cargos que le corresponden justamente a una parte de la militancia y los dirigentes del PLD que se sienten excluidos de su gobierno”.

Aseguró que toda la militancia y dirigencia del partido fundado por el profesor Juan Bosch apuestan a la unidad de esa organización, como única manera de mantener el poder en las elecciones del próximo año y continuar las grandes transformaciones que requiere la República Dominicana para el bienestar de todos.

“Invitamos al señor Miguel Vargas a que solamente se ocupe de los problemas que solo tienen que ver con lo que queda del PRD. En el PLD no queremos a nadie... El que no venga a contribuir con eso, no lo necesitamos y se puede ir bien lejos”, apuntó Manuel Crespo.