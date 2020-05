Margarita Cedeño: “Ganaremos porque somos el equipo más experimentado”

Muy segura de sí misma y con el ánimo que le caracteriza, la vicepresidenta de la República y candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) apuesta a un triunfo de la boleta oficialista en la primera vuelta el próximo 5 de julio.

Entrevistada en Diálogo Libre, de Diario Libre, la compañera de boleta de Gonzalo Castillo advirtió que en estos momentos se necesita un equipo experimentado que sepa lo que tiene entre manos, que no venga a improvisar, “que no tenga que perder tiempo con esa curva de aprendizaje que existe”.

“Es como si estuviésemos en un quirófano con una operación de corazón abierto, ahora mismo el país es ese paciente en un quirófano con una operación de corazón abierto y cambiar ese equipo de médicos dejando ese paciente con ese pecho abierto yo creo que sería la decisión más fatal para el país”, compara.

No oculta la nostalgia cuando le tocan el tema de sus aspiraciones presidenciales y las razones que la llevaron a aceptar la tercera candidatura vicepresidencial consecutiva por el PLD.

“Las motivaciones que me llevaron a aceptar nuevamente una candidatura a la vicepresidencia son las mismas que me han traído aquí y que me han mantenido en mi posición como funcionaria pública, servir, servir a mi pueblo, servir a la gente, servir al partido y servir desde la posición que me toque”, dice.

Acuña de Don Juan Bosch, que lo importante en un líder político no es aspirar sino que le aspiren “y yo lo único que he hecho siempre es dejar que la gente aspire lo que quiere que yo haga”.

Considera que el pueblo tenía puesto un gran sueño, una gran visión en que la República Dominicana estuviese dirigida por una mujer, “y una mujer que ha demostrado capacidad de gerencia de cercanía al pueblo, desde esa visión social del Gobierno que ahora mismo es lo que más se requiere”.