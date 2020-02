Marino Collante se defiende; niega amenazas a empleados ante inspectores de la Junta Central Electoral

El director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, aseguró ante inspectores de la Junta Central Electoral que no llevó a empleados de esa institución para amenazarlos y conminarlos a votar por el candidato a director del distrito municipal de La Canela, por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en una reunión política que realizó el sábado 8 de febrero.

“Si yo quiero decirle las cosas a los empleados se lo digo aquí, la mayoría de las gentes que estaban ahí, primero son empleados privados y algunos de ellos no califican para ser empleados de una institución como esta, ese es un vídeo mal sano, yo nunca mencioné empleado, yo que dije que la gente que me sigue a mí, que a mí nadie me hace musaraña, porque yo tengo demasiada experiencia política”, dijo.

Las declaraciones de Collante fueron recogidas en el informe enviado por Rita Elizabeth Díaz Peguero y Juan Aníbal Marte, inspectores de la Junta Central Electoral, entregado al presidente del organismo, Julio César Castaños.

En el informe se indica que le preguntaron si había empleados: “Qué empleados Si ni había empleados en ese lugar; y que ellos pueden ser testigos ante la Junta Central Electoral, y que si tiene que alquilar una guagua para traerlos está en la mejor disposición de hacerlo”.

También dijo que se hizo acompañar de José Enrique Sued, “luego de esto abordó otros tópicos de su vida política, profesional y familiar, durando nuestra conversación unos veinte minutos”.