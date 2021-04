$!Mario Fernández: “La expresión de simpatía en una coyuntura no tiene que ver con compromiso partidario”

Mario A. Fernández Burgos, uno de los cinco miembros de lo que será la nueva Cámara de Cuentas y reconocido el año pasado por Participación Ciudadana por sus “esfuerzos extraordinarios” a favor de la transparencia en la gestión pública y por estar ligado a las luchas sociales, reaccionó a algunos cuestionamientos por mensajes que difundió durante la campaña política del 2020 en los que manifestaba su apoyo al entonces candidato presidencial Luis Abinader.

Fernández Burgos afirmó que no es miembro de ningún partido político, aunque haya votado por todos y que “la expresión de simpatía o respaldo en una coyuntura determinada no tiene que ver nada con un compromiso partidario”.

“Yo no soy ni he sido ni miembro ni subalterno de ningún partido político, por tanto que yo haya apoyado en una coyuntura al actual Gobierno, también lo hice con el anterior, yo apoyé a Leonel Fernández en el año 1996 y apoyé a Danilo Medina en el 2012 y apoyé a Luis Abinader en el 2020 obviamente por propuestas, no por un vínculo partidario ni nada por el estilo”, aclaró.

Fernández Burgos es abogado y notario público con más de 37 años de ejercicio en la práctica legal y de litigios. Ejerce en la firma de abogados J.M. Cabral y Báez, y se graduó en 1982 en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra.

Es fundador y actualmente presidente del movimiento cívico Santiago Somos Todos, organización apartidista que promueve una cultura de participación ciudadana.

Ayer fue seleccionado por el Senado para ser miembro de la Cámara de Cuentas, junto a Janel Andrés Ramírez Sánchez, quien la presidirá.

Los legisladores seleccionaron también a Elsa Catano, quien fungirá como vicepresidenta del organismo fiscalizador; Tomasina Tolentino, secretaria; y Elsa Peña Peña, miembro.

Entrevistado vía telefónica, Fernández Burgos dice que tampoco ha sido candidato por ningún partido ni ha participado en acto proselitista.