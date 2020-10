$!Mario Núñez asegura no cancelaron antes las elecciones de febrero pasado porque pensó se podía resolver a tiempo

El director de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez afirmó que la carga automatizada de la boleta en los equipos fue lo que falló en las elecciones y de esa situación el departamento que preside tuvo conocimiento el sábado en la tarde, horas antes de que empezaran los comicios, pero no se informó porque pensó se podía resolver a tiempo.

Durante su evaluación frente a la comisión especial encargada de evaluar a los aspirantes a ser miembros de la JCE, Núñez aseguró que los partidos políticos fueron informados de manera local en cada una de las Juntas donde se tenía el voto automatizado.

“Los partidos políticos fueron informados de lo que estaba sucediendo, con ellos se sostuvo una reunión, y había una iniciativa de que esa corrección se llevara a cabo el sábado en la noche, en efecto se hizo en Mao y San Francisco de Macorís”, sostuvo Núñez.

Afirmó que no conocían de la situación, hasta que se evidenció con una prueba que se hizo, al realizar la instalación en uno de los equipos que determinó que la boleta electrónica no cargó correctamente y entonces se empezó a identificar esos elementos, y fue donde procedió a informar la dirección de tecnología de la institución.

Al ser cuestionado de porque se esperó para informar a las 7:00 am y no tomar una decisión antes, el director de elecciones informó que “Se llevó a cabo una reunión con todos los delegados acreditados hasta la 12 de la noche y se tomó la decisión de que la carga de esos equipos se iba a realizar el día de las elecciones a partir de las 5: 00 am, ese fue el acuerdo al que se llegó”.

El objetivo de este seria que los técnicos llegaran a los colegios electorales con las informaciones en una memoria USB, y de ahí se procedería a cargar las informaciones.

La presidenta interina Faride Raful, cuestionó el hecho de que no se haya informado al pleno de la junta una vez se supo del fallo en las boletas, a lo que Núñez expresó que la información fue ofrecida en horas de la tarde, pero que no estaban todos los miembros del pleno ahí.

Este afirmó que en ese momento no se tenía una dimensión clara del problema, y que por eso se efectuó una reunión que duró hasta las 12 de la noche, en donde todos pensaban que la situación se podía subsanar.

Núñez explicó que el informe emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA), especifica con lujos de detalles los diferentes momentos en que se produjeron las situaciones y establece de manera particular las responsabilidades sobre el hecho ocurrido.

En ese sentido, Núñez manifestó hubo un proceso previo que se llevó cabo a partir del día 26 de enero de presente año, y la responsabilidad de la carga de esa data era una competencia entre la dirección de tecnología y la dirección de elecciones.

El director de elecciones aseguró que, pasado el fallido preceso de las elecciones de febrero la democracia fue restablecida en los procesos electivos del 15 de marzo, porque esos errores fueron subsanados, por lo que la población volvió a confiar en el órgano electoral.

José Del Castillo, miembro de la comisión evaluadora, le preguntó a Núñez que si a pesar de los inconvenientes técnicos del voto automatizado, se podría confiar otra vez en ese software, Núñez destacó que es una buena herramienta y un buen elemento que podría ser utilizado en comicios futuros.