$!Más de 146 aspiran a formar parte de juntas electorales del Gran Santo Domingo

La Junta Central Electoral (JCE) apuró el paso e inició con tiempo la reestructuración de las 158 juntas electorales, paralo que ya cuenta con más de 146 propuestas de aspirantes a miembros en el Gran Santo Domingo.

El organismo de elecciones tiene proyectado conformar las juntas a nivel nacional para de inmediato arrancar con la capacitación del personal a través de la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), mediante programas compartidos con universidades y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Conforme a datos de la JCE, para la conformación de la Junta Electoral del Distrito Nacional se recibieron el pasado jueves 28 de octubre 43 propuestas de aspirantes; en Santo Domingo Este fueron 68, en Santo Domingo Oeste 20 y en Santo Domingo Norte 15.

Las cifras pueden varias pues para este proceso se diseñó una aplicación informática que permite el registro de los aspirantes vía la página web de la JCE, al completar un formulario con una serie de datos requeridos conforme a la Ley de Régimen Electoral.

Las autoridades electorales han informado que la idea es crear una base de datos que permita contar en un futuro con una herramienta fidedigna de consulta, además del registro que estará disponible en formato físico en las juntas electorales.

El artículo 17 de la Ley Electoral dicta que “las juntas electorales son órganos de carácter permanente, dependientes de la Junta Central Electoral, encargados de los procesos electorales en la jurisdicción que le corresponda”.

Asimismo indica que habrá una Junta Electoral en el Distrito Nacional y una en cada municipio, para un total de 158 Juntas Electorales distribuidas en todo el territorio nacional.

El pasado proceso de reestructuración inició el 20 de septiembre del 2018 y culminó en diciembre de ese mismo año.

Para aspirar a ser miembro de las juntas electorales se requiere ser mayor de 25 años de edad, bachiller, domiciliado en el municipio y tener por lo menos tres años de residencia en él, estar en el pleno goce de los derechos civiles y gozar de buena reputación, formación profesional, buen estado de salud, tener credibilidad y respeto en el municipio de que se trate. Además, tener experiencia electoral, preferiblemente, capacidad de manejo o resolución de situaciones de conflictos, capacidad de ejecutar labores de manera eficiente en circunstancias de dificultad (trabajo bajo presión).

Según informó el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, para el año 2023 se escogerán los integrantes de los colegios electorales con los mismos criterios usados en la selección de las juntas electorales, de modo que puedan ser capacitados con la misma altura.

“Por eso hacemos un llamado a todo aquel o aquella que le duela la democracia, que no coloque el bien común por encima de los intereses personales, que no coloque nada por encima de la Constitución y la legalidad, y los que añoren unas elecciones en integridad, los que entiendan que se juegan el terreno, no en la grada. Es hora de estar del lado de escribir la historia de una democracia en República Dominicana”, proclamó Jáquez Liranzo.