$!Más de 172,000 personas trabajarán en elecciones municipales de febrero

Más de 172,000 personas entre funcionarios de colegios, delegados y miembros de la policía militar electoral trabajarán en los 4,169 recintos que funcionaran en todo el país en las elecciones municipales a celebrarse el 16 de febrero.

Se trata de 80,160 funcionarios de las 16,032 mesas de votaciones que estarán distribuidas en los 158 municipios, integradas por cinco personas, un presidente, primer vocal, segundo vocal, secretario, sustituto de secretario.

También están los 32,064 delegados y suplentes de delegados de los partidos que serán designados en cada uno de los colegios, así como 2,100 técnicos.

A ellos se suman, los 58,000 miembros de la policía militar electoral que anunció el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem estarán trabajando en las próximas elecciones.

Los funcionarios de los colegios electorales tienen el rol de organizar y dirigir el proceso de votación, garantizar la emisión del voto, realizar el escrutinio y comunicar los resultados a la Junta Electoral mediante las actas correspondientes.

Deberán entregar a los delegados de los partidos y a la Junta la relación de votación con los resultados del escrutinio del colegio, los que deben coincidir con las actas electorales.

Además tienen la responsabilidad de entregar la valija con el material electoral al encargado del recinto o a las juntas electorales.

Mientras ejercen sus funciones, los funcionarios de las mesas no podrán ser privados de su libertad, salvo en caso de flagrante delito o por orden de un juez.

Es una responsabilidad de las juntas electorales nombrar y acreditar a los funcionarios de los colegios electorales en sus respectivas jurisdicciones. Deben ser designados a más tardar 15 días antes de las elecciones y recibir acreditación 8 días antes del proceso electoral.

Entre los requisitos está ser elector del municipio y tener residencia en el mismo, no figurar como inhabilitado en el padrón de electores, saber leer y escribir, no tener impedimentos constitucionales ni por la Ley Electoral, y haber aprobado los entrenamientos. No podrán ser miembros los dirigentes de partidos o movimientos políticos, quienes han sido condenados.

Los miembros de las mesas deben tener una conducta regida por la integridad, responsabilidad, participación, a pego a la ley, solidaridad, imparcialidad

Deben trabajar con eficiencia, rectitud apego a la ley, imparcialidad y hacer prevalecer la verdad,