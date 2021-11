$!Miguel Vargas: “Comunidad Internacional tiene que asumir su cuota para solucionar crisis en Haití”

El presidente del PRD también reiteró: “La República Dominicana no puede, no debe, ni está en la capacidad de resolver absolutamente ningún tema problemático de Haití; es un problema de Haití, es un problema de la comunidad internacional. Ahora, sí es responsabilidad del Gobierno nuestro velar por nuestra soberanía y por la salvaguarda de la integridad del pueblo dominicano y de nuestra seguridad, y lo está haciendo, es una parte positiva del gobierno, pero hay otros temas que son delicados, en los que debemos tener mucho cuidado para que, en vez de hacernos bien, no nos hagan daño”. Entre dichos temas, citó el de los enfermos, los hospitales y el de los estudiantes.

Consideró adecuado y oportuno el despliegue de militares dominicanos para controlar la frontera con Haití y recordó sus recientes sugerencias de cara a las relaciones con esa nación. “Yo creo que es necesario que el gobierno dominicano retome el diálogo diplomático a nivel bilateral y, también, que pueda sacar de la agenda del gobierno todo tipo de confrontación bilateral”.

Vargas entiende que el Gobierno dominicano debe asumir su rol, su responsabilidad de hacer cumplir las leyes, especialmente las migratorias y laborales del país, puesto que con esos dos elementos se cumple un espectro de la problemática de la migración haitiana.