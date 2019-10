Movimiento Patria para Todos pide a la JCE revisar resolución que le niega reconocimiento

El Movimiento político Patria para Todos (MPT) demandó de la Junta Central Electoral que revise la resolución en la que le niega el reconocimiento electoral para participar en las elecciones del 2020.

Mediante un video, el presidente del MPT, Fulgencio Severino, afirma que cumplieron con los requisitos que establece la Ley 33-18, al depositar las directivas de los 158 municipios que tiene el país, y más de 90 mil firmas.

“La Junta pudo verificar todas las directivas y las firmas depositadas, sin embargo, argumentó para tomar dicha decisión contraria al reconocimiento de nuestro partido, de que solo cuarenta mil de las más de noventa mil depositadas habían reafirmado su compromiso con el reconocimiento del MPT, y esto ocurrió no porque esas personas no están de acuerdo con el reconocimiento y están en ese listado bajo su consentimiento, sino porque los inspectores de al visitarlas le preguntaban, que si eran afiliados o afiliadas del MPT, contraviniendo lo que establece la Ley de Partidos Políticos, en el sentido de que las personas no tienen que tener vínculos con las organizaciones, sino estar de acuerdo con el reconocimiento”, manifestó Severino.

El MPT pide a la JCE que emita una resolución en la que rectifique la anterior, y que exprese el reconocimiento a este partido.