$!Ningún partido ha obtenido la mayoría en Cámara de Diputados

Aunque solo falta que la Junta Central Electoral (JCE) compute y asigne 18 diputados del Distrito Nacional y cinco diputados nacionales, para concluir el conteo de los votos de ese nivel, no se vislumbra que uno de los partidos políticos participantes en los comicios del pasado 5 de julio tendría mayoría en la Cámara de Diputados.

Provincia Santo Domingo

Las relaciones provisionales del cómputo electoral de las 6 circunscripciones de la provincia de Santo Domingo, referente a los escaños de los diputados por demarcación territorial obtenidos por los partidos mediante la aplicación del método D’Hondt, otorgan 18 al PLD; 21 al PRM y 4 a Fuerza del Pueblo.

Respecto al Distrito Nacional, la presidenta de la Junta Electoral de esa jurisdicción Dalma Cruz, aseguró que están en la recta final del proceso de validación de las actas de votación. Precisó que avanzan y que han logrado procesar el 75% correspondiente a la circunscripción número 1; un 74.5% de la 2 y un 59.54% de la 3.

Detalló que los trabajos se han tornado más lentos en la circunscripción 3, primero porque es la más grande, con un mayor número de votantes y segundo por ser la que más descuadres registra.

Sostuvo que a nivel del voto preferencial se está entre un 38% y 40% entre las tres circunscripciones.

“Avanzando, porque el proceso no se ha detenido, claro poco a poco, revisando porque si cuadramos y después no validamos, no identificamos segundos errores”, enfatizó.