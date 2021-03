$!Obispo auxiliar de Santiago exige presidente Abinader continúe cancelando servidores públicos corruptos

Monseñor Tomás Morel, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, dijo esperar que el presidente Luis Abinader continúe cancelando a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.

"Ojalá que el presidente siga siendo insistente con aquellos que faltan a su compromiso y misión en sus funciones públicas", expresó el religioso al pronunciar la homilía durante el Tedeum con motivo al 177 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo, librada en 1844 en Santiago.

El prelado católico expresó que el país no puede continuar con la impunidad. "Quien no puede servir correctamente que se retire a su casa a realizar otra cosa y deje el país caminar tranquilo. No necesitamos estorbos ni atrabancos, lo que queremos es gente que facilite el progreso y el desarrollo de la sociedad", externó monseñor Morel.

Indicó que nación necesita servidores por vocación y servicios al prójimo, no por interés personal.

"Cuando le dan una oportunidad a un funcionario para servir al pueblo le están dando la oportunidad que pocos dominicanos la tienen y la desaprovechan, porque se dejan dominar del egoísmo, la ambición y los intereses", subrayó el obispo auxiliar.

Tomás Morel lamentó que la República Dominicana aparezca en las listas de los países más corruptos del mundo. Aspira que el país figure como una nación donde reine la justicia, buenos funcionarios y sean bien valorados.

Monseñor Morel instó al pueblo dominicano a que no permita que desde otras naciones impongan sus culturas en el país. "Tenemos un valor y una identidad que no podemos dejar perder. Son elementos básicos que nos identifican como nación", expuso.

Pidió al pueblo sacudirse como lo hicieron los héroes de la Batalla del 30 de Marzo de 1844. Y además, el sacerdote llamó a la unidad nacional para poder superar la crisis generada por la pandemia del COVID-19.