$!Obispos opinan que JCE debe acceder a las revisiones que solicitan los partidos políticos

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, dijo que la Junta Central Electoral (JCE), como árbitro de los partidos políticos, debe aceptar todas las revisiones que éstos les exijan, a fin de garantizar la transparencia y la democracia.

“Cualquier sociedad necesita transparencia en cualquiera de su institución y cuando se refiere al aspecto democrático, que es el pueblo que elige a los candidatos, debe tenerla como arma fundamental”, consideró Castro Marte.

El también rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, piensa que antes de todas las revisiones deben reunirse los partidos políticos y los grupos sociales y decir cómo van a realizar esos chequeos, para que después no digan que se buscó una compañía y que ésta no llenó sus expectativas.

“Cuando se inició el proceso, antes de las elecciones primarias, hice un llamado a disipar cualquier duda, por eso, a veces a las instituciones no les cuesta revisar los votos por votos, los equipos, eso no cuesta en nada, porque es el pueblo que elige y pienso que si están exigiendo toda una estructura de revisión que lo hagan, porque lo importante es que brote la transparencia y que no haya ningún tipo de duda y que todos participen”, dijo el sacerdote.

Está de acuerdo con que se pongan los puntos claros, que si los partidos exigen, que se les complazca y si tienen que venir observadores internacionales, la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo acepten, pero que lo hagan bien, para que ya finalice este problema de las primarias. Subraya que lo importante es que exista la transparencia y esa es la función de cualquier árbitro, en este caso la JCE.

Entiende que cualquier revisión debe hacerse rápido y no esperar a que pase un mes o tres meses, porque el pueblo está en zozobra y una sociedad no se puede mantenerse de esa manera.

Sobre la actitud del expresidente Leonel Fernández con respeto a los resultados de las primarias simultáneas, el obispo auxiliar piensa que debe utilizar los métodos pacíficos y lo que se debe hacer es revisar la estructura de los votos, para garantizar que esté claro.

Entiende que si el presidente del Partido de la Liberación Dominicana pide que revisen los votos, se le debe complacer y si se tiene que buscar el aval de organismos internacionales que lo haga, porque lo importante es que no quede la duda, porque el próximo año son las elecciones nacionales y todos deben estar claros, de lo contrario, el sistema democrático peligra.

De su lado, el obispo de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro, dijo que en todo proceso electoral siempre queda insatisfecho por uno u otro contendiente, pero que es un momento de mucha reflexión y de establecer los controles para que haya una respuesta y un espacio de tranquilidad, de paz y armonía y que las partes en conflictos puedan superar esta situación.

Consideró que los actores deben dialogar, y buscar las soluciones que sean necesarias, que sigan el protocolo que se ha seguido.