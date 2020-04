$!OEA recomienda a la JCE no utilizar voto automatizado en elecciones de este año

La Organización de Estados Americanos que realizó la auditoría al voto automatizado que utilizó la Junta Central Electoral (JCE) en las frustradas elecciones municipales de febrero recomendó al organismo no volver a usar ese sistema de votación en los comicios presidenciales y congresuales “programados para este año”.

Aunque ya pasaron, en su informe la OEA también recomendó no utilizar el voto automatizado en los comicios de este 15 de marzo, los cuales se efectuaron con el voto manual.

La entidad hizo la sugerencia tomando en consideración los hallazgos de esta auditoría”. Entre ellos está el que el fracaso de los comicios no se debió a un fraude o a la manipulación externa del sistema del voto, sino a una “mala gestión” de la JCE y su equipo de informática, el cual elaboró el software de manera particular y luego no probó adecuadamente antes de realizar las votaciones.

“Tomando en consideración los hallazgos de esta auditoría, el equipo auditor considera acertada la decisión de no utilizar el sistema de voto automatizado para las elecciones municipales extraordinarias celebradas el 15 de marzo de 2020. Bajo ese mismo criterio, se recomienda no utilizarlo en las próximas elecciones presidenciales programadas para este año”, dice el texto.

Para evitar que vuelvan a ocurrir fallas en el proceso de diseño, desarrollo e implementación de software, la OEA le hace a la Junta 10 recomendaciones.

Le advierte, asimismo, que esos ejercicios se tienen que practicar con suficiente antelación “para que puedan realizarse todas las pruebas necesarias para garantizar la robustez y fiabilidad de los sistemas a implementar”.