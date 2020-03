$!OEA selecciona equipos usados en elecciones del 16 de febrero para auditarlos

La Junta Central Electoral (JCE) informó este domingo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició el proceso de selección de la muestra de los equipos de votación que fueron usados en las Elecciones Municipales del 16 de febrero para fines de iniciar con los trabajos de auditoría.

La selección se hizo desde el almacén de Las Colinas, indicó el organismo en una nota de prensa.

Dijo que fueron seleccionados 80 equipos en base a diversos criterios expuestos por la OEA, incluyendo 20 equipos que eran de backup (no utilizados en la elección municipal); 20 equipos que no presentaron fallas (de distintos distritos); 20 equipos que presentaron fallas y no se mitigó la misma (de distintos distritos); y 20 equipos que presentaron fallas y se mitigó la misma (de distintos distritos).

Arsenio Cardone, Observador Técnico de la OEA, explicó que, “basado en los referidos criterios, nosotros tomamos contacto al listado de la totalidad de las maletas que dispone informática y, con ese criterio, se tomó de los distintos distritos una muestra de cada uno de ellos. Para llevar a cabo este procedimiento lo que vamos a hacer es, basado en un listado ordenado, buscar por escuela cada una de las maletas que fueron seleccionadas y se va a ir chequeando que sea la que corresponde y se va a colocar un precinto para luego almacenar, y esa sería la muestra que va a consolidar la de toda la auditoría”.