$!Partidos defienden sus delegados; descartan aglomeraciones en colegios electorales

Partidos políticos defendieron la presencia de sus delegados en los colegios electorales y descartaron este jueves que generen aglomeraciones, tal como lo externó la Junta Central Electoral (JCE).

Sobre el tema se pronunciaron los delegados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera; José Miguel Vásquez, del Revolucionario Dominicano (PRD) y el suplente de delegado de la Fuerza del Pueblo (FP), Javier Ubiera.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) estableció mediante sentencia que cada partido tiene derecho de acreditar delegados en los colegios electorales, por cada nivel de elección, cuando no haya alianzas. En los casos de alianzas, el partido que encabeza la misma designará el delegado para el nivel o los niveles de elección comprendidos en el acuerdo.

En consecuencia, Jorge Mera precisó que la ley es la ley y que la sentencia del tribunal debe cumplirse.

“Lo importante que se cumpla y veremos en el cumplimiento de la misma, la situación no es tan alarmante como alguien pudiera pensar”, enfatizó al tiempo de descartar que hayan cúmulos de personas.

Sostuvo que se deberá cumplir y respetar con el protocolo sanitario, pero que “en todos los lugares caben perfectamente los delegados”.

Vázquez, del PRD, rechazó que puedan producirse tumultos, toda vez que los partidos solo tendrán delegados cuando presenten alianzas y candidaturas sin alianzas y en ese caso se hará por demarcación.

“Ahora, lo prudente y lógico es que aun la ley lo establece y aun la sentencia lo haya ratificado lo que dice la ley, los partidos nos aboquemos a ser conscientes de considerar y entender que debemos reducir la cantidad innecesaria de miembros en los colegios electorales”, enfatizó.

Ubiera, de la Fuerza del Pueblo, consideró que los datos de la JCE son errados, aunque admitió que habrá mesas con 26 delegados, teniendo en cuenta las alianzas.

“Ese cálculo no va a ser así necesariamente porque hay partidos que no tienen la capacidad de tener delegados, aunque la ley en este caso, las resoluciones y las sentencias se lo va a facultar, no todos van a poder cumplir con esa cantidad”, puntualizó.