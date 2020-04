$!Partidos reconocen necesidad de posponer elecciones; advierten nueva fecha no debe afectar traspaso de mando

Los partidos políticos reconocieron la necesidad de posponer las elecciones presidenciales y congresuales del 17 mayo, pero advirtieron que una nueva fecha no debe afectar la transmisión del cambio de mando pautada para el 16 de agosto.

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, se mostró también de acuerdo con la posposición, no obstante, entiende que fijar nuevas fechas en este momento no es lo más oportuno, al razonar que las autoridades de salud pública nacionales y/o internacionales, “no están en condiciones de predecir, con alguna certidumbre, cuál es el período de decadencia de la pandemia a un nivel que no represente peligros fundados para la comunidad”.

“De modo que se pudiera crear un ambiente de confianza entre los actores políticos nacionales que debería dar de entrada que las elecciones no se llevaran a cabo el próximo 17 de mayo, y darse un plazo hasta por lo menos al 30 del presente mes de abril, para entonces evaluar la situación y fijar la fecha probable”, agregó.

En el caso de los partidos Fuerza del Pueblo y la Unión Demócrata Cristiana (UDC) también, reconocieron la imposibilidad de celebrar los comicios ya que serían un foco de contagio del COVID-19.

Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo, en un documento depositado, apoya que la JCE posponga las elecciones para una nueva fecha siempre que no exceda el vencimiento del periodo constitucional del mandato de las actuales autoridades presidenciales y congresuales que, de conformidad con el artículo 274 de la Carta Magna, vence el 16 de agosto del 2020.

“Pospongan las elecciones presidenciales y congresuales previstas para el 17 de mayo y 28 de junio para una nueva fecha que no exceda el vencimiento del periodo constitucional del mandato de las actuales autoridades presidenciales y congresuales que, de conformidad con el articulo 274 de nuestra Carta Magna, vence el 16 de agosto del 2020”, planteó.