$!PLD inicia este sábado su reflexión y organización de Congreso interno

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) iniciará desde este sábado su proceso de análisis de los resultados que los comicios de este año, donde perdió el Poder Ejecutivo, y la mayoría en los ayuntamientos y en el Congreso Nacional.

Se le criticó que, antes de llamar a un proceso de reflexión, la dirección del partido convocara una rueda de prensa aún con los resultados calientes de las elecciones del 5 de julio para declararse el principal partido de la oposición, cuando los resultados reflejaron eso mismo.

Se informó desde el partido que ya el escenario está listo para la reunión de su Comité Político este sábado a partir de las diez de la mañana en la Casa Nacional del Partido en la avenida Independencia en Gascue.

En la dirigencia, sobre todo en los jóvenes, hay fuertes presiones para que haya un real proceso de renovación y elección democrática a todos los niveles y no se imponga la familiaridad y el amiguismo para llegar a puestos como el Comité Central y Político, así como en los intermedios y comités de base.

Temístocles Montás, presidente interino del PLD, confirmó la convocatoria de los integrantes del organismo de dirección política para este encuentro, en el que se proponen analizar la situación del partido posterior a las elecciones y el rol opositor que se asumirá a partir del 16 agosto.

Algunos dirigentes de larga data como Euclides Gutiérrez Féliz, atribuyen a un factor ideológico la derrota del partido, señalando que Estados Unidos no quería el triunfo del PLD.

“Yo creo que mi partido no se preparó. Yo no puedo hablar más de la cuenta porque el último dinosaurio del PLD soy yo en el Comité Político. Yo tengo 84 años de edad, pero mis compañeros creen que la experiencia se puede sustituir con la juventud y no es así, la experiencia es vital, fundamental”, dijo.

Al informar del día y la hora de la reunión del Comité Político, Montás explicó que se convocó para media mañana del sábado para mayor amplitud de los temas que decida su agenda y no coincidir con el horario laborable de las oficinas gubernamentales.

El Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD, en donde se realizará la reunión, facilita aplicar el distanciamiento entre sus miembros recomendado por las autoridades sanitarias, en razón de que se decidió un encuentro presencial.

"Como todos los encuentros del Comité Político es una reunión orgánica que se realiza a puerta cerrada y al final se ofrecerán las explicaciones a la representación de los medios de comunicación, designados para cubrir la reunión", destacó la Secretaría de Comunicaciones.

El equipo de la Secretaría General del PLD, responsable de la convocatoria, informó este viernes de las buenas expectativas de asistencia de los integrantes del organismo de dirección política del Comité Central peledeísta.