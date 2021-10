$!PLD, PRD y FP rechazan reforma fiscal; sugieren buscar otras alternativas

En los predios del Congreso Nacional, José Horacio Rodríguez, de Alianza País y Juan Dionicio Restituyo, del Frente Amplio, han cuestionado los aprestos del Gobierno en que sea aprobada una reforma fiscal y en el caso de que se produzca han sugerido que ésta sea equilibrada y no para cargar más a la clase pobre. AlPaís tiene dos diputados y el Frente Amplio tres.

Dan sugerencias

El pasado sábado el PRD fijó su posición sobre el tema, a través de un comunicado de prensa en el que su presidente, Miguel Vargas Maldonado sugirió al Gobierno buscar alternativas para continuar la recuperación económica del país, argumentando que una reforma fiscal pondría en peligro la paz social y política y la estabilidad laboral y productiva.

La semana pasada el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que esa organización política no apoyará la reforma fiscal cuando el proyecto sea sometido ante el Congreso Nacional. “Nosotros... en el Congreso, no podríamos apoyar la realización de una reforma fiscal”, dijo Fernández, quien cree que en la crisis actual que enfrenta el país no es propicio para hacerla.

Mientras que a mediados del mes en curso miembros del Comité Político del PLD expresaron que no es momento para hacer una reforma fiscal porque sería un golpe para la clase media y para los sectores productivos del país.