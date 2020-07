PLD y Fuerza del Pueblo se proponen hacer oposición constructiva a Luis Abinader

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo se proponen hacer una “oposición constructiva” al presidente electo Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) a partir del próximo 16 de agosto.

El PRM llega con una mayoría amplia en el Senado, pero tendrá que apelar a las negociaciones políticas en la Cámara de Diputados para poder pasar los proyectos importantes, sobre todo los que requieran de las dos terceras partes y sean leyes orgánicas.

El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, define la actitud que adoptará ese partido

“Ellos per sé ni siquiera tienen la mayoría ordinaria para promover iniciativas que son ordinarias, el PLD va a hacer una oposición constructiva, independientemente de todo, nosotros no vamos a torpedear, no vamos a procurar el fracaso del gobierno porque sería el fracaso del país”, enfatizó.

Sánchez sostuvo que van a solicitar el consenso de los proyectos que se presenten, a los fines de que sean legales y legítimos.

“Un gran reto que ellos tienen es hacer un mejor gobierno que el que ha hecho el presidente Danilo Medina, ya por ahí está difícil, por ahí comienzan ellos en una situación difícil, superar al gobierno del PLD”, argumentó.

La situación de la Fuerza del Pueblo es diferente, porque llevó candidato presidencial propio pero fue un aliado del PRM en sobretodo en el nivel congresual en las elecciones de este año.

El coordinador del equipo político del expresidente Leonel Fernández y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez, destacó que esa organización no hará una oposición irracional sino a favor de consolidar la institucionalidad y el desarrollo.

Jiménez sostuvo que no está contemplado que dirigentes de la Fuerza del Pueblo ocupen posiciones en el próximo gobierno.

“Nosotros somos un partido de oposición, ahora bien, no una oposición irracional, irreflexiva, sino una oposición constructiva para consolidar las bases institucionales y democráticas de República Dominicana y el desarrollo”, puntualizó.

Renovación

Jiménez asegura que de acuerdo a los cálculos que han hecho, la Fuerza del Pueblo queda como partido mayoritario con un 5.69% y la situación tendrá que definirla la próxima Junta Central Electoral.

Las relaciones entre el PLD y el PRM no terminaron bien en el Congreso Nacional, ya que para aprobar el estado de emergencia previo a las elecciones, no contó con el apoyo de ese partido opositor.

Mientras que entre el PLD y la Fuerza del Pueblo están como el agua y el aceite, pues los morados culpan a ese desprendimiento de la derrota en los pasados comicios.

Ambos partidos opositores iniciarán sus congresos internos este año para renovar a sus autoridades, por lo que se esperan que libren una batalla por la conquista de adeptos y dirigentes.