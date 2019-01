$!Politólogo: “Apoyo del Gobierno dominicano a Guaidó fue una decisión acelerada”

El embajador venezolano debió irse

Sobre la presencia del embajador venezolano en el país Alí de Jesús Uscátequi, dijo que no ve razón de su permanencia en el país. “Me imagino que lo lógico sería que Maduro también llamara a consulta a su embajador acreditado en el país, porque no tendría sentido tener un embajador que lo nombró él, que presentó sus cartas credenciales por orden del gobierno de Maduro y que nosotros estemos desconociendo la autoridad de Maduro, no creo que tenga ningún sentido que ese embajador se mantenga aquí”, dijo

“El mismo debió haber solicitado a su cuerpo diplomático que lo llamen allá, a Caracas, es lo más lógico y saludable en este momento”, agregó.