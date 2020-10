Postulante a la JCE demuestra coraje pese a algunos desaciertos en entrevista

La aspirante a formar parte del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Nuris Marmolejos Tejeda, demostró este viernes, durante su entrevista frente a la Comisión Especial del Senado de la República, que ha sido una mujer luchadora, pese a ciertos desconocimientos evidenciados a la hora de responder al jurado, además de un manejo inusual en su léxico.

Marmolejos Tejeda, nativa de un campo de San Juan de la Maguana, explicó de entrada las vicisitudes que atravesó para lograr su formación académica.

“Mi abuelita me trajo a vivir a la capital donde una tía y negocié con ella. Le dije: yo le cuido los niños y usted me manda a la escuela”, dijo la abogada, quien se presentó con unas gafas de sol a la entrevista debido a una intervención quirúrgica a la que fue sometida esta semana.

Marmolejos Tejeda fue cuestionada por el presidente de la Comisión, Ricardo de los Santos, sobre si la Ley Orgánica de Régimen Electoral 15-19 le llena sus expectativas en cuanto a los avances que ha experimentado el país en términos electorales, a lo que la postulante respondió: “Yo le voy hablar a usted con honestidad, no sé por qué no cargo con ella (con la ley), pues yo la tengo en mi casa”, contestó.

Continuó diciendo: “Yo me la compré el lunes en la tarde y el martes fue cuando me tocó la cirugía que me hicieron, entonces me mandaron a no leel, pero si pude darle una pincelada y sé que cambiaron muchas leyes y también la veo muy bien”.

Durante sus respuestas la candidata demostró un cambio en la articulación de la R por la L, mejor conocido como lambdacismo.

Marmolejos Tejeda dice tener varios diplomados nacionales e internacionales en derecho laboral, civil, penal y migratorio.

Indicó que aspira a ser miembro de la JCE por varios problemitas que ella ve desde afuera que se pueden corregir, como es el caso de la poca información que dan a la ciudadanía.

“A mi oficina van varias personas que quieren renovar pasaporte, los cuales me dicen que tienen un acta de nacimiento y me preguntan que qué deben hacer con esa acta, porque ya esa acta se venció. El cuarenta por ciento de la población cree que el acta nacimiento se vence y no es así”, acotó la jurista.

El expediente de la candidata, unido a sus declaraciones serán evaluados a fondo por la Comisión que trabaja en la selección de los nuevos integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral para el periodo 2020-2024.