$!Postulantes para miembros de la JCE con problemas para completar el proceso

La mañana de este viernes inició el proceso de recepción de documentos para las personas que quieran ser miembros de la Junta Central Electoral (JCE), hasta el momento de las 13 personas que intentaron inscribirse, solo dos han completado el proceso del formulario digital.

La convocatoria por parte de la Comisión Especial del Senado, establece que los candidatos tienen que llenar un formulario de inscripción que se encuentra en la página del Senado de la República y depositar en las oficinas de la comisión la documentación con los requisitos.

El presidente de la Comisión Especial para tales fines, Ricardo de los Santos, manifestó que de las personas que ya han acudido a depositar la documentación física, la mayoría de estos han tenido inconvenientes ya que estos no han llenado el formulario digital.

De las 13 personas que han realizado el proceso de inscripción, solos dos agotaron el proceso del formulario digital y una a depositado la documentación correspondiente.

Aunque los candidatos llenen el formulario correspondiente, deben depositar la documentación en la sede del Senado.

El representante de la Red de Abogados Católicos, Martín Almonte García, acudió al Senado para inscribir como presidente, al actual incumbente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaquez, pero no pudo hacerlo porque no llenó el formulario digital.

Almonte García, manifestó que después de un consenso a nivel nacional y evaluar seis candidatos, se eligió a Jaquez por su labor realizada al frente del TSE.

El proceso que se realizará desde este viernes 11 hasta el 21 de septiembre, tiene como horario de recibimiento de solicitudes, de lunes a jueves de 8:00 am a 4:00 pm y los viernes de 8:00 am a 12:30 am.