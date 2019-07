$!Precandidata presidencial Maritza Hernández presenta programa para rehabilitar puertos

Maritza Hernández, precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dice que para sacar provecho a la condición de isla de República Dominicana una de las medidas de un gobierno presidido por ella será reconstruir y poner a funcionar a toda capacidad todos los puertos.

Afirma que, de llegar al gobierno, lo primero que hará es un estudio o levantamiento de los 13 puertos que posee el país para proceder a su reconstrucción y adelantó que donde sea necesario se construirán nuevos muelles.

La aspirante a la Presidencia de la República expresó que por falta de planificación no se le está sacando provecho al litoral que va desde los puertos de Manzanillo hasta Pedernales, así como a los de Samaná e Higüey.

Apuntó que la República Dominicana posee las playas más bellas del mundo y que en ese sentido también implementará programas de deportes acuáticos para atraer miles de turistas y a los atletas de todo el mundo que practican esa disciplina.

Agregó que su programa para dinamizar el sector marítimo se fundamenta en tres pilares: los deportes acuáticos, fortalecer el turismo de playas y el transporte de carga y pasajeros por mar. “Tenemos recursos naturales envidiables; no le estamos sacando provecho a estos tres cuartos de isla que tenemos. Poseemos las playas más envidiables”, indicó.

Recordó que su propuesta está basada en su experiencia de trabajo por más de 10 años con los portuarios.

“No fue que yo me levanté un día y dije: yo quiero ser presidente de la República porque me antojé. No, es mi experiencia al lado de los trabajadores de los puertos, empresarios, los jóvenes, las mujeres y los más pobres de mi país”, expresó.