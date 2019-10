Precandidato alcalde del PLD en Jarabacoa protagoniza incidente

‘’Que tienen a Piedad ahí adentro, cuando la ley dice que nosotros ninguno podemos estar ahí adentro. Entonces que me saquen a una persona con un ticher morado y con la foto de Piedad’’, dijo alzando la voz y airado el precandidato.

“Entonces, o somos todos iguales o nos vamos a joder aquí hoy. ¿Qué vaina es? Me lo sacan de ahí o no nos vamos de aquí. Y si no, le meto a toda mi gente ahí’’, amenazó.

Los seguidores de la precandidata contactaron a la persona que llevaba puesta una acreditación con la foto de la aspirante, la cual se retiró del cuello, logrando que esto calmara los ánimos del otro aspirante.