$!Precandidatos PLD cierran filas con el gobierno y le entran a Leonel

La denuncia de seguidores del expresidente de la República y aspirante a la candidatura presidencial, Leonel Fernández, de que desde el Gobierno se trabaja en una “campaña sucia” en su contra cayó como una bomba en el Partido de la Liberación Dominicana, organización en la cual algunos de sus dirigentes, que son aspirantes a la nominación presidencial también, no han parado en criticar al político.

Domínguez Brito: es una denuncia irresponsable

“Consideramos que, si existiera alguna acción como la que denuncia el equipo de LF (cosa difícil), lo primero sería discutirla en las instancias del @PLDenlinea , como corresponde, y no ponerse a acusar sin pruebas al gobierno del Presidente @DaniloMedina ”, dijo en uno de los cinco mensajes que colgó sobre el tema en su cuenta de Twitter @DominguezBrito.

Dijo también que aparte de que creía “difícil” que existiera tal plan para dañar a Fernández, lo correcto hubiera sido, si existiese, debatirlo en las altas instancias del partido y no tratar de ensuciar a funcionarios del Gobierno de Danilo Medina.

Amarante: “Leonel Fernández no puede pensar que va a ser candidato por encima de la mayoría en el PLD”

Otro que salió en defensa de la gestión del presidente Danilo Medina, descalificando la denuncia del sector de Fernández, fue Carlos Amarante Baret, aspirante también a la candidatura presidencial peledeísta.

En sus declaraciones, el exministro de Educación y de Interior y Policía, exigió a Fernández que desautorice la acusación contra el Gobierno o declinar sus aspiraciones políticas. También lo acusó de intentar dividir el partido, del cual Fernández es el presidente.

“Leonel Fernández no puede pensar que va a ser candidato por encima de la mayoría en el PLD y debe ordenar que cesen tantos ataques y cuestionamientos al presidente y al gobierno. El PLD es indivisible, no importa quién o quiénes lo intenten dividir”, adujo el político, miembro del Comité Político del PLD. De igual modo, atribuyó lo dicho en la rueda de prensa a lo que sienten los seguidores del expresidente al ver que su “candidatura no crece y es rechazada por la mayoría de la población”.