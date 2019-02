$!Presidente: “No somos el paisito que conocimos en el pasado”

“Felizmente, yo puedo decirle que vamos en la dirección correcta y que lo que hemos hecho no ha sido un antojo y mucho menos una política desarticulada como han querido decir los enemigos de estas visitas sorpresa”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado recordó que un estudio sobre la realidad económica y social de la República Dominicana, del año 2006, demostró que de 158 municipios, solamente 23 no vivían de la agropecuaria, mientras que el resto vivía de algún rubro.

Los Comedores

El presidente Medina anunció que enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ley para que los Comedores Económicos, el Plan Social de la Presidencia, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, entre otros programas sociales, tengan la obligatoriedad de comprar productos de producción nacional.

“Mucha gente dice, bueno es verdad que la economía va creciendo, pero no se derrama. ¿Que no se derrama? ¿Y esos 40 mil millones que yo he metido en el campo?”, indicó el presidente Medina.