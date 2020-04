$!PRM acusa al Gobierno de no aceptar su ayuda y de beneficiar a Gonzalo Castillo

Dijo que, no obstante, se han mantenido colaborando con la población y detalló los aportes realizados.

“Lamentablemente, no hemos recibido una respuesta formal del Ministerio”, planteó en una nota de prensa.

El opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusó este martes al Gobierno de no darle respuesta a sus ofrecimientos de ayuda, así como también de permitir una campaña política del candidato de su partido, Gonzalo Castillo, “disfrazada de caridad”.

Subrayó que el Gobierno no debe rechazar las ayudas privadas, por lo que continuarán “extendiendo nuestra mano amiga a todo el que necesite de ella, como estamos seguros continuarán haciendo las iglesias, empresas, los partidos políticos en general y toda persona o institución particular a las que les duela este pueblo angustiado al que no se le dan respuestas efectivas”.

Afirma beneficia al candidato oficial

Sobre la acusación de que el Gobierno favorece a su candidato, afirmó que la situación es tal, que ha “llevado a intentar prohibir o coartar la participación privada en las ayudas”.

“El candidato presidencial del partido de gobierno ha estado desplegando una amplia campaña política disfrazada de caridad”, acotó

“Esa campaña política, a la que se han sumado los directores de la Policía Nacional y de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, a través de mensajes en las redes sociales, establece un triste privilegio que rompe con las formas propias de una crisis humanitaria como la que vivimos. El intento de coartar la ayuda privada, mientras directivos del Gobierno apoyan la campaña política de su candidato, basada en donaciones, se agrega a otras confusas decisiones oficiales que generan dispersión de los esfuerzos que debemos hacer todos unidos en estos momentos”, denunció la organización opositora.

“La hora es de casa unida y no dividida, de unidad y cooperación en la lucha contra al Coronavirus, no de excluir ni discriminar el concurso de ningún sector ni de aprovechar la crisis para sacar ventaja política en favor del candidato del gobierno”, concluye la declaración.