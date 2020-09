$!¿Qué significa ser un funcionario de la carrera administrativa?

De acuerdo con el artículo 23 de la mencionada ley, es funcionario o servidor público de carrera administrativa quien ingrese mediante un concurso público y supere las pruebas de evaluación y luego es nombrado para desempeñar un cargo de carácter permanente clasificado de carrera y con previsión presupuestaria.

¿Puede ser despedido?

Sí y no. La estabilidad en el cargo, como se mencionó más arriba, es una de las características principales de ser un servidor público de carrera administrativa.

Pueden ser destituido si comenten algunas de las faltas graves de tercer grado previstas en la presente ley.

“Toda destitución de un servidor público de carrera deberá ser motivada tanto por la autoridad que la produzca como por la que la solicite”, indica.

Algunas de las faltas de tercer grado que conllevan una destitución son manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas; realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atenten gravemente contra los intereses del Estado o causen, intencionalmente o por negligencia manifiesta, grave perjuicio material a patrimonio del Estado.

De igual forma, dejar de asistir al trabajo durante tres días laborables consecutivos, o tres días en un mismo mes, sin permiso de autoridad competente, o sin una causa que lo justifique, incurriendo así en el abandono del cargo.

En otro caso, puede ser destituido cuando su desempeño sea calificado de insatisfactorio. En todo caso, tiene la oportunidad de someterse a un programa especial de capacitación. Si no termina o aprueba esta capacitación, o es calificado nuevamente como insatisfactorio, será destituido.

¿Cuáles cargos puede ocupar?

La Ley de Función Pública no especifica cuáles son los cargos de carrera administrativa (no la especial), pero sí cuáles no.

Por ejemplo, hay funcionarios de libre nombramiento y remoción. Estos son los que ocupan cargos de alto nivel. Estás los ministros, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el controlador y procurador general.

Además, subsecretarios de Estado, titulares de organismos autónomos y descentralizados del Estado y otros de jerarquía similar o cercana del presidente de la República y de los altos ejecutivos de las instituciones publicas.