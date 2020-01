Radhamés Camacho: “Tienen en zozobra a la Junta Central Electoral”

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, se quejó de que se ha estado poniendo en “zozobra” a la Junta Central Electoral, sectores que a su juicio no tienen la cultura de aprender a competir para ganar o perder.

“Todas esas denuncias llenas de desesperanza tienen prácticamente en zozobra a la Junta Central Electoral, y yo soy de los que digo que a la Junta hay que dejarla trabajar a la luz del mandato que le dimos en la ley que todos nos pusimos de acuerdo para aprobar”, expresó.

Afirmó que la Junta Central Electoral ha estado trabajando en coordinación con los partidos políticos.

Destacó que ese organismo acudió al Congreso Nacional, los partidos y otros sectores a mostrar el sistema de votación automatizado.

“Nosotros lo que tenemos es que revestir de credibilidad lo que hacen los demás porque aquí hay un problema muy serio, la democracia es buena si me beneficia a mí, pero si la beneficia a usted ya no es democracia y así no puede ser”, indicó.