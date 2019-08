$!Reinaldo Pared Pérez dice error de Leonel Fernández impidió acuerdo con Danilo Medina

Las heridas en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son profundas, entiende Reinaldo Pared Pérez, y a la vez señala como un error del expresidente Leonel Fernández que impidió un acuerdo con el presidente Danilo Medina, el que haya condicionado el diálogo a que no se presentara el proyecto de reforma constitucional.

“Leonel cometió un error para que no se produjera un acuerdo al condicionar una conversación con Danilo a que no haya reforma”, dijo.

El secretario general y aspirante presidencial del PLD expuso que Fernández sugirió una comisión en la que estarían Radhamés Jiménez, el propio Reinaldo Pared Pérez, y los empresarios Manuel Corripio y José Miguel González Cuadra.

Ver también: Reinaldo: “No me han sometido porque estas manos no se han manchado”

Pared Pérez narró que luego de conversar con Fernández habló con Medina y le dijo: “ahora el condiciona un diálogo con usted a que no haya reforma, el presidente me dijo ‘dile que yo no he decidido nada y que no creo conveniente la reunión, que cuando yo tome una decisión quizá podríamos hablar’ y ahí quedó todo”, dijo.

Pared consideró que cuando se va a un proceso de diálogo para buscarle una salida a un problema, no se debe plantear de antemano una condición.

“Usted no condiciona nada, se da apertura al diálogo ahí entonces usted plantea su posición, y yo entiendo que ahí no se produjo un advenimiento como consecuencia de ese condicionamiento que Leonel puso a un encuentro o diálogo con el presidente de la República, ahí fracasó, fue un natimuerto”, insistió.

Ver también: Las horas en que se detuvo la reforma a la Constitución. Reinaldo Pared Pérez cuenta qué ocurrió