$!Reinaldo sigue buscando acabar crisis del PLD; se reúne otra vez con Danilo Medina

Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD ) y presidente del Senado, continúa con sus aprestos para que la organización supere la crisis que le afecta desde hace meses y que en los últimos días se ha profundizado. Este martes volvió a reunirse con el presidente de la República, Danilo Medina.

Es la segunda ocasión que se encuentra con el mandatario en procura de restablecer la armonía en el partido. También lo hizo con el expresidente Leonel Fernández. Una eventual reforma constitucional para habilitar al jefe de Estado en procura de que pueda optar por otro período mantiene enfrentados a dirigentes de la organización simpatizantes de Medina y Fernández, en lo que se ha convertido en una lucha de liderazgo que se agria cada vez más.

La iniciativa de rehabilitar a Medina es impulsada por funcionarios y simpatizantes del gobernante, mientras que se oponen a ella adeptos de Leonel Fernández, presidente del PLD, expresidente del país y aspirante a la candidatura presidencial de ese partido para las elecciones de 2020.

La nueva reunión de Pared Pérez y Medina se realizó, al igual que la anterior, en el Palacio Nacional. En la ocasión el encuentro se efectuó pasadas las 5:30 de la tarde.

Pared Pérez no ha adelantado detalles de los avances de sus gestiones. La primera vez que se reunió con el jefe de Estado, el 28 de junio pasado, salió de Palacio sin dejarse ver de la prensa y en los días siguientes no se ha referido al tema. El encuentro duró tres horas. Ese mismo día sostuvo un encuentro con Fernández, quien este martes reveló que no ha recibido ninguna propuesta de solución a la situación que afecta al PLD.

“Ciertamente el secretario general, Reinaldo Pared, y yo sostuvimos un encuentro la semana pasada, siempre sostenemos encuentros, periódicamente, para discutir los temas del partido, pero no es cierto que haya habido propuesta de ningún género ni de parte mía, y tampoco he recibido yo propuesta del presidente Danilo Medina a través del secretario general, conversamos sobre los temas del partido, y por supuesto de la necesidad de buscar una solución, pero sin propuestas, no ha habido propuestas de este tema”, acotó al ser abordado por periodistas.