$!República Dominicana estrena este domingo primarias simultáneas del PLD y PRM

Padrón y boletines

Se estarán dando resultados de manera continua, cuyos datos serán provisionales, porque la Junta tiene un plazo por ley de cinco días para emitir los datos oficiales. Durante el escrutinio se contará de manera manual un 20% de las mesas en el nivel presidencial, lo que no es óbice para auditar en caso de que sea necesario.

Garantías de la JCE

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, proclamó que la transparencia de las primarias y la discrecionalidad del voto están garantizadas.

“No hay como trazar la elección del elector con un candidato. Es auditable y no se encuentra conectado a internet”, aseveró.

Castaños Guzmán afirmó que como órgano electoral “no teme a nada” porque el voto automatizado es una solución que posee autonomía, transparencia y seguridad en la estructura informática.

“A qué le teme la Junta. La Junta no le teme a nada. No le tenemos miedo a nada porque hacemos nuestro trabajo y no hay una mejor defensa que hacer su trabajo”, dijo.

Manifestó que el pueblo dominicano tiene “una memoria electoral herida”.

“Es descreído y lo duda todo. Estas primarias quedarán demostradas después de este 6 de octubre. ¿Esto funciona o no? Estamos seguros que funciona”, puntualizó.