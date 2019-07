$!Resurgen propuestas para reforma constitucional que habilite a Danilo para 2024

Los aires para una reforma constitucional no se han detenido luego de la decisión del presidente Danilo Medina de no buscar una precandidatura presidencial de cara a las elecciones del próximo año.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) propuso una reforma constitucional para la habilitación futura a partir del 2024, del actual presidente Danilo Medina, así como la unificación de las elecciones municipales y congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuadro años.

Manifestaron que el objetivo de restablecer la simultaneidad de los períodos constitucionales y reducir los altos costos de las campañas, “ya que el país no resiste los gastos que representa hacer primarias o convenciones en octubre, realizar unas elecciones generales municipales en febrero”.

Otras elecciones generales presidenciales y congresuales en mayo, y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una segunda vuelta electoral.

Dijeron que el costo estimado de unas elecciones generales municipales separadas ronda los 5 mil millones de pesos, dinero que el país pudiera utilizar para resolver muchos problemas en las comunidades. Además, el propio Tribunal Superior Electoral ha dicho en varias ocasiones, que no tendría tiempo material para dirimir las litis contenciosas que se generarían en los 158 municipios y 235 distritos municipales con más de 3,800 cargos a elegir, situación agravada con el estreno del voto preferencial para regidores y vocales.

Además, plantearon agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, y así dejar constitucionalizado el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular.

El diputado leonelista Juan Carlos Quiñones expresó que la posición del PRSC, como partido del sistema, está jugando su papel.

“Para mí, dentro de ese partido hay un grupo que parece tener deudas con los promotores de la reelección. Eso es algo desfasado, porque ya el pueblo asimiló la decisión del presidente Danilo Medina, de no participar, aunque no dejó claro si quería o no la habilitación para 2024”, indicó el legislador.