$!Roberto Rosario: es preocupante nivel de desconocimiento de postulantes a JCE

Afirmó que hay políticos que no reconocen cuando no cuentan con el favor del electorado y por eso culpan a los miembros de la JCE. “Es una pobre formación cultural en el mundo político”, subrayó.

El expresidente de la JCE aseveró que muchos de los que forman parte de la sociedad civil provienen de partidos y tienen preferencia política. “La mayoría de los traumas electorales que hemos tenido son de esas juntas supuestamente puras e independientes, y no quiero mencionar nombres, pero las grandes crisis no son los vinculados a los partidos que han generado esas grandes crisis”, externó.

Sobre la Fuerza del Pueblo

El dirigente político sostuvo que la Fuerza del Pueblo está en la fase inicial de su primer congreso y que no tiene una línea ideológica de ser conservadora, sino progresista.

Señaló que la idea es hacer un partido abierto y horizontal en el que la ciudadanía tenga la oportunidad de opinar y formar parte de la línea programática de la nueva organización.

“Hasta el momento, predomina una visión progresista, es lo que postula el presidente Leonel Fernández; la Fuerza del Pueblo no será un partido conservador, el pensamiento es que debe ser un partido que conduzca a una sociedad democrática diversa, tolerante y participativa”, sostuvo.

Rosario afirmó que el expresidente Fernández, a pesar de recibir el apoyo de los sectores conservadores del país, siempre gobernó con un pensamiento liberal.

“Cuando el PRD llega no es capaz de establecer relaciones con Cuba, Leonel Fernández llega y establece relaciones con Cuba, por solo poner un ejemplo; la Fuerza del Pueblo no es un partido social demócrata no lo será, no lo es, pero es progresista liberal; pero Leonel tiene la magia de colocarse en el centro de los diferentes sectores, y atraer apoyo de todos los sectores”, dijo.

Argumentó que los cambios que ha tenido la sociedad necesitan de nuevos enfoques por lo que no es posible en estos tiempos un partido cerrado ni vertical: “Eso no significa que no sean cualificados sus órganos de dirección no tengan que pasar por un proceso de formación, pero debe ser abierto a todos los estratos sociales y si no es así no seremos”.