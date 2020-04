$!Se comienzan a barajar propuestas de alianzas para primera y segunda vuelta

“Solo la unidad total de la oposición puede sacar al PLD del poder, están fortalecidos porque el manejo de la crisis COVID-19 les garantizó el voto clientelar, el 5 de julio no votará la diáspora ni una parte de la clase media, oposición en sus casas y los morados en la calle!!”, planteó en su cuenta de Twitter.

Las respuestas

La respuesta de los seguidores del exmandatario y líder de la Fuerza del Pueblo no se hizo esperar por las redes sociales y el vocero de los diputados leonelistas, Henry Merán, y Roberto Rosario, colgaron un vídeo en el que Fernández señaló recientemente: “Para ganar estas elecciones hay que de alguna manera rearticular el voto peledeísta, eso lo podemos hacer nosotros, no lo pueden hacer ellos, de manera que si quieren efectivamente un triunfo pues lógicamente tienen que darle el apoyo a la Fuerza del Pueblo, no hay de otra”.

Peña Guaba también respondió que la “propuesta de José T. Perez es reconocimiento victoria de Leonel en primarias, un acuerdo sólo tendría sentido si las bases del PLD/FP pudieran votar en libertad por cualquiera de las dos opciones presidenciales en 1era vuelta, sin presión alguna Leonel sería el que clasificaría!!”.

Mientras que el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez expresó: “Interesante, el candidato del oficialismo que renuncie y el PLD que asuma a Leonel como su candidato presidencial”.

La Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hicieron ya una alianza el 14 de noviembre del año pasado que involucra a otros partidos de oposición en la que postulan 24 candidaturas a senadurías.

Esa alianza, denominada de “macos con cacatas” por el presidente Danilo Medina el 21 de octubre del año pasado, ya obtuvo algunas alcaldías importantes que están en manos de la Fuerza del Pueblo, como las de Higüey y la emblemática plaza de San Juan de la Maguana.

“Pueden hacer sus alianzas de macos y cacatas, las pueden hacer, pero ya todos los que iban a votar por él, lo hicieron el pasado 6 (de octubre). Por él votó todo el que se opone al Gobierno, y también votó el PRM (Partido Revolucionario Moderno)”, dijo el mandatario.

Los partidos del espectro opositor que firmaron la alianza fueron el PRM, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Unidad Nacional (PUN), el Partido Humanista Dominicano (PHD), el Frente Amplio (FA), Dominicanos por el Cambio (DxC) y el Partido Alianza por la Democracia (APD).