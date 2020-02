Se recompone oferta electoral para la alcaldía del Distrito Nacional con salida de Hugo Beras

“En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven” y que se se dio cuenta de que no siempre se puede ser el “el protagonista de la película”, al tiempo que agradeció la confianza de empresarios, Miguel Vargas y la dirigencia del PRD, partido donde se juramentó en febrero de 2015.

Lo que dice la Ley

El artículo 146 de la Ley Electoral 15-19 de Régimen Electoral indica en su párrafo II que “Si la muerte, renuncia, inhabilitación o rechazamiento de uno o más candidatos ocurriere cuando ya no fuere posible imprimir en las boletas los nombres de los candidatos designados para reemplazarlos (as), los votos que sean emitidos a favor de los candidatos(as) muertos, renunciantes, inhabilitados (as) o rechazados (as) serán computados en favor de los nuevos candidatos (as) propuestos (as) por el partido político correspondiente”.

En el párrafo III señala que “la Junta Central Electoral o las juntas electorales, una vez que hayan aceptado la nueva propuesta, lo comunicarán a las juntas electorales correspondientes, a fin de que se proceda en la forma en que se indica en este párrafo”.

El renunciante apoderó a sus abogados Frank Rafael Díaz Waden y a Radhamés Gervacio Jiménez para que sometieran el acta ante la JCE sobre su desistimiento de continuar sus aspiraciones electorales del 16 de este mes.

Beras es comunicador, experto automotriz y mercadólogo y fue director de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige el presidente del PRD, Miguel Vargas.

Se dio a conocer por sus propuestas de cambiar las vías principales del Distrito Nacional para reducir los tapones, así como una campaña de juguetes por botellas de plástico.

Ahora quedan como candidatos a la alcaldía Carolina Mejía, por el PRM; Domingo Contreras, por el PLD; Jhonny Ventura, por la Fuerza del Pueblo; Bartolomé Pujals, por Alianza País, Michael Miguel Holguín, por el Partido Verde Dominicano, y Marcel Fonfrías, por el Partido Demócrata Institucional (PDI).