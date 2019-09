$!Secreto del voto automatizado preocupa actores de primarias

El secreto del voto y la calidad de la tinta del comprobante del sufragio, forman parte de las preocupaciones que todavía persisten entre los actos políticos que participaran en las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).

El recelo fue manifestadas a los miembros del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) durante una reunión que duró casi cuatro horas en la sede del organismo.

Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, admitió que la primera inquietud expresada por los actores políticos en la reunión giró en torno a si se podría identificar por cual persona voto cada elector.

Dijo que les explicó que “el sistema es no trazable y no hay como determinar que ese votante, identificado con su cédula ha votado por un determinado precandidato, porque el sistema ha sido diseñado para que el voto per se sea resorteado”.

Apuntó que en la reunión fueron respondidas todas las preguntas e inquietudes de los participantes, además que tomaron notas de algunas observaciones elevadas.

Entre otras observaciones citó: la asistencia a electores con algún tipo de discapacidad y para las que no posean habilidades tecnológicas. Se les comunicó que el personal de la mesa brindará asistencia y que en algunos casos serían asistidos por familiares.

Orlando Jorge Mera, delegado político del PRM, informó que la calidad del papel térmico donde se imprimirá la constancia del voto automatizado, es asunto de preocupación de su partido.

De igual modo, el presidente de la JCE dijo que en el encuentro se tocó el tema del primer reporte de los gastos e ingresos que deberán realizar los precandidatos presidenciales este próximo viernes 20 de septiembre.