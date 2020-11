$!Senador de Montecristi dice solo estaba defendiendo “a un joven acusado injustamente”

El senador por la provincia de Montecristi, Ramón Pimentel Gómez, se disculpó nueva vez este lunes por “por los desafortunados incidentes acaecidos” en el destacamento de la Policía Nacional de Loma de Castañuelas y destacó que solo estaba defendiendo a “un joven que estaba siendo acusado injustamente de actividades delictivas que no ha cometido”.

“Yo siempre he sido un protector, no del tigueraje, sino de los humildes, de los hombres que no tienen voz”, agregó el legislador en una nota de prensa enviada por la Oficina Senatorial.

De acuerdo a la nota, el senador sostuvo que el joven Carlos Mendoza “Tibiche” nunca había estado preso. “Es la primera vez que se ve en esa situación. Le impusieron presentación periódica y la está cumpliendo sin nunca faltar a una de sus citas. Munícipe de Castañuelas se gana la vida como barbero. Es hijo de Natividad Rivas, un hombre ejemplar, destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana”, indicó.

“Tenga por seguro el pueblo de Montecristi que su senador nunca ha intercedido ni intercederá jamás a favor de ningún criminal o persona que no sea decente”, insistió Pimentel Gómez.

“Soy un hombre sin odio que sabe reconocer cuando yerra. Cuanto hicimos solo fuimos guiados por el sentido de ayudar a uno de nuestros conciudadanos. Desgraciadamente no lo hicimos como debiera. Por ello ofrecemos a todos, nuestras más sentidas disculpas”, dijo el legislador en la nota.

El documento expresa que su espíritu de servicio a la comunidad de Montecristi lo lleva a involucrarse en situaciones en las que siempre corre el riesgo “de dar un mal paso” como fue lo sucedido el pasado mes de septiembre.