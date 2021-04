$!Senador del PRM por Valverde llama a subir moral de la Policía Nacional

Hay fuerzas escondidas que desean bajar la moral de la Policía Nacional, en los actuales momentos, y quieren cambiar, en días, la conducta trujillista, de más de ocho décadas, con que nació la institución del orden.

Las consideraciones provienen del senador por la provincia Valverde, Eddy Nolasco, quien dijo que en vez de disminuir la integridad de muchos hombres y mujeres que conforman la PN, hay que reconocer el deseo que desde ese organismo se tiene para trabajar en beneficio de la población.

Afirmó que en la PN no todos sus miembros son iguales, destacando que “ahí hay ciudadanos valiosos, que se entregan por completo para trabajar por la paz y tranquilidad de la población”.

“Hoy parece que hay fuerzas ocultas, soterradas que quieren bajar la moral de la Policía Nacional. Una institución formada por largos años. Una creación trujillista, constituida con una línea que hoy muchos quieren que en meses esa conducta sea cambiada, sea tergiversada en días”, cuestionó.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) destacó el esfuerzo que realizan los integrantes de la institución del orden para mantener una conducta intachable.

“Debemos reconocer, primero, la capacidad, la intención, el deseo de trabajar, no a favor de un grupo de la institución, sino del país. Como lo está haciendo el mayor general Edward Sánchez, director de la Policía Nacional”, puntualizó el legislador.

“Es todo lo contrario que debemos hacer. No debemos bajar la moral de esos agentes que ponen en riesgo sus vidas, en muchas ocasiones, para tratar de mantener una conducta intachable, en su gran mayoría. Así no. No todos son iguales”, estimó.

Nolasco valoró el trabajo que, de manera unificada, vienen produciendo las autoridades del Ministerio de Interior y Policía y la PN, por la protección del pueblo dominicano.

“Por muchos años, hemos visto resistencia permanente de jefes de PN por no mantener la unidad con el Ministerio de Interior y Policía. Esta vez lo que vemos es un trabajo mancomunado en beneficio de nuestros pueblos. Mucho quieren pescar en río revuelto y así no”, manifestó el legislador perremeísta.

“Castigamos lo sucedido en Villa Altagracia, pero en los miles de agentes que tiene esa institución, siempre hay una naranja podrida en el camión. Por pocos no podemos satanizarlos a todos. Entiendo que no solo castigando peccatas minutas podemos revertir el esfuerzo sobrehumano, de sacrificio de ellos y sus familias, de toda una institución”, agregó.

El senador por la provincia Valverde hizo un llamado a remontar la integridad de los agentes policiales.

“Vamos a subir la moral a nuestra institución, PN, que está creada para mantener el orden público en nuestro país. A trabajar unidos. A corregir lo que está mal y también a premiar lo que está bien”, sugirió Eddy Nolasco.