$!Senadores Zorrilla y Aristy favorecen entrega del 30% de fondo de pensiones a trabajadores

Los senadores Santiago Zorrilla, de El Seibo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Amable Aristy, de La Altagracia por el Partido Liberal Reformista (PLR) favorecieron este domingo que a los trabajadores les sea entregado el 30% de los fondos de pensiones acumulados.

Se recuerda que entre los proponentes de un proyecto que propuso el acceso a un 20% de los fondos estuvieron los senadores Dionis Sánchez, de Pedernales, y Amarilis Santana, de La Romana.

“Yo siempre he entendido que a los dueños de esos fondos, en estos momentos de crisis, merecen que se les den”, expresó Zorrilla al llegar esta mañana al Congreso Nacional.

Sobre la colocación o no en la agenda de hoy de la pieza, indicó que no tiene conocimiento de la misma, por lo que no podría adelantar si se colocará o no.

De su lado, Amable Aristy Castro refirió: “mi opinión es la misma que la del senador Zorrilla”.

El legislador por la provincia la Altagracia adelantó que también favorecerá la aprobación de 45 días de estado de emergencia.