$!Si Deloitte no hace auditoría, ¿qué pasará con el voto automatizado?

Criticas a Deloitte

Pero tan pronto se dio a conocer el nombre de la empresa que auditaría el voto automatizado, comenzaron las objeciones y salieron a relucir “irregularidades” cometidas en otros países por filiales de la firma, algunas de las cuales conllevaron a multas y suspensión de servicios por algunos años. Están los casos de España y México. La empresa contratada en el país es la que opera en Costa Rica.

Otro contratiempo que surge el no auditar ahora el voto automatizado es el tranque que implica para la aprobación del mismo en los próximos comicios. Precisamente, este jueves, la Junta Central Electoral celebró una audiencia pública para debatir si se usaba o no en el proceso de 2020. El resultado fue que 17 partidos lo apoyaron, cinco lo rechazaron, pero otras cinco organizaciones condicionaron exponer su posición a los resultados de la auditoría forense. Hasta el momento, parece, ser que no hay firma que haga la experticia.

Los partidos que esperan la auditoría para decir si respaldan o no el voto automatizado son: el Revolucionario Moderno (PRM), Alianza País (AlPaís), Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (DxC) y Demócrata Institucional (PDI).