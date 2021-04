$!Sin inmutarse, asesino de hermanas Mirabal narró a sus esposos cómo se ejecutaron los crímenes

Aunque Fafa no lo dijo en la entrevista, según algunos historiadores, el conductor del camión fue amenazado para que no dijera que el SIM había interceptado el vehículo de las hermanas Mirabal.

Los últimos gemidos de Minerva

“Ese último muerto de los asesinos que yo no quiero ni mencionar su nombre porque él fue el más descarado de ellos, explicando con mucha tranquilidad la muerte de todos. En el camino, me dice, cuando salimos con los cadáveres había una quejándose y tuvimos que detener y la que se estaba quejándose era precisamente la más alta y tuvimos que apartarla de las otras y terminar de ultimarla”.

Revela quien los sacó de la cárcel y los protegió

Rafael Fafa Taveras reveló que se enteró 50 años después por Claudio Caamaño, que quien sacó a los condenados por las muertes de las Mirabal fue Manuel Ramon Montes Arache, uno de los militares constitucionalistas que luchó contra la invasión estadounidense en 1965 y quien dirigía el cuerpo élite de los Hombres Ranas.

“Ahora, a propósito de este anuncio de Cruz Valerio muerto, yo creo que no hay razón que nos callemos cosas como esta”, dijo.

“Yo me enteré por Claudio Caamaño (hermano de Francisco) que me dijo, no me quiero morir sin compartir contigo una información, la noche antes de la toma de la fortaleza, Montes Arache negoció que le entregaran los asesinos de las hermanas Mirabal y los protegió asegurando que estos sobrevivieran”, dijo.

Sostuvo que en plena Guerra de Abril, el 29 de abril de 1965, fueron a la Fortaleza de Ozama, donde estaban recluido en ese momento los sentenciados y estos ya no estaban, debido a que fueron sacados un día antes.