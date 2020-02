$!Someterán varias personas que no se presentaron a trabajar en colegios electorales de Santiago

Asimismo, Frías Carela informó que está coordinando con el procurador fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez, para proceder a detener y someter a la justicia a varias personas que luego de recibir sus credenciales no se han presentado a los lugares donde les correspondía trabajar mañana domingo.

“Esas personas no han enviado excusas justificadas, por lo que tendrán que responder ante los tribunales. Se consigna una multa alta para quienes violen la Ley Electoral. Los comicios no son un relajo para que usted se inscriba y luego no se presente ante el llamado que le hacen las autoridades competentes”, subrayó Frías Carela.