Tonty Rutinel afirma que se deben implementar nuevas medidas para que la población entienda la gravedad del COVID-19

El exsenador Tonty Rutinel Domínguez quien volverá a ocupar un curul en el Congreso Nacional, como diputado de la provincia Santo Domingo, por el PRM, dijo que hay que implementar nuevas medidas para establecer los mecanismos para que el país entienda la gravedad de la situación en la que se encuentra.

"Hemos discutido un plan, que no puedo anunciar porque no soy el vocero oficial, que se va a comenzar a anunciar el próximo 16 de agosto, pero puedo decir como ciudadano que la medidas que se han implementado no han dado resultados, hay que implementar nuevas medidas", dijo el ex senador.

Al ser cuestionado sobre si se contempla el cierre de las playas, los peajes y bajar el horario del toque de queda, Rutinel dijo que se debía entender que después de los lapsos o estados de emergencia, se tiene que comenzar unas medidas que conlleven el tiempo de la enfermedad.

Expresó que estas medidas tienen que ver con el horario, las restricciones y aplicaciones de medidas de corte más fuertes, que conlleven a que la ciudadanía entienda la gravedad del problema.

"El mundo ha cambiado, como tal ante la situación que se ha presentado es lamentable que los Gobiernos y las instituciones deban establecer mecanismos que vayan acorde con cada realidad de cada país, hay falta de mucha cultura y de posición gubernamental", dijo el diputado electo.