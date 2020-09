$!Tony Peña Guaba habla sobre la muerte de su hermana: “Sufriste mucho”

A mi querida hermana que acabamos de enterrar y que siendo ella una niña me cargaba recién nacido y me cuidaba, solo le puedo decir que espero que la muerte sea mas ligera que la vida. Sufriste mucho y no tuviste la mejor de las vidas. Pero Dios te compensará con la vida eterna. pic.twitter.com/juhqNX4n0s