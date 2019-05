$!Tony Peña Guaba se molesta con sentencia del TSE y renuncia al PRD

El dirigente Francisco Antonio -Tony- Peña Guaba renunció este jueves al Partido Revolucionario Dominicana (PRD) disgustado por la sentencia de hoy del Tribunal Superior Electoral (TSE) que rechazó su pedido de designar una administración judicial provisional en la organización, la que solicitó en el entendido de que las actuales autoridades agotaron su turno para el cual fueron escogidas.

“Lo que pasa es que esa era la última oportunidad que tenían los perredeístas de recuperar su historia política como partido”, sentenció en relación al fallo del TSE y dijo que con ello buscaba evitar que el partido blanco continúe siendo una “bisagra” del oficialista Partido de la Liberación Dominicana.

“Porque a estas alturas de mi vida, no voy a militar en un partido bisagra y sin propuestas. No voy a trabajar para regalarle 80 años de historia a un sector que no siente, ni padece por el país”, dijo en su cuenta de Twitter.

En la actualidad, el PRD mantiene una alianza con el PLD, pero su presidente alega que llevará candidatos propios a las elecciones de 2020.

Peña Guaba, secretario general del partido, deploró el fallo de la alta corte y estimó que con ello ahora en el país no se respetarán los plazos.

“Con esto que acaba de hacer el Tribunal Superior Electoral imagino que ninguna institución política, bancaria, junta de vecino respetará los plazos, porque de ahora en adelante, tú te puedes quedar por encima del tiempo que establece cualquier normativa o cualquier estatuto que tenga cualquier situación que sea del Estado o sea privadamente, porque no se respetan los plazos”, declaró.

También se quejó de la Junta Central Electoral. “Entonces, yo no entiendo cómo aquí los tribunales y la Junta Central Electoral permiten que los partidos irrespeten sus propios estatutos, irrespeten la Ley de Partidos, irrespeten también la Ley Electoral, inclusive la Constitución de la República”, comentó a Diario Libre cuando lo contactó por teléfono.

La administración judicial provisional que solicitó el político contemplaba que Andrés Henríquez y César Emilio Guzmán Antigua, con calidad para accionar en el presente proceso.