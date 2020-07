Trabajadores marchan hacia el Congreso exigiendo el 30% de los recursos de las AFP

Decenas de trabajadores marchan en estos momentos hacia el Congreso Nacional, en demanda de que los legisladores aprueben el proyecto de ley sobre la entrega de hasta un 30 por ciento del dinero acumulado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Los ciudadanos empezaron a congregarse desde tempranas horas de la mañana en las afueras del Congreso, así como en la intersección de las avenidas 27 de febrero y Winston Churchill, desde donde iniciaron su caminata hacia la sede del Poder Legislativo.

Los activistas, quienes fueron convocados por Pedro Botello, diputado por la Romana del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), portan pancartas en las que expresan que permanecerán en protesta hasta que sea aprobado dicho proyecto.

“Yo estoy en mi casa desde que comenzó la pandemia, y no he tenido ayuda del Gobierno por ningún lado. Yo necesito mi 30 por ciento, ese dinero es mío, ahorrado de mi sudor de mi frente, y necesito que me devuelvan esa parte de mi dinero”, expresó Marcial Rivas Ferreras, de 62 años y participante de la manifestación.