Un muerto, tres heridos, denuncias y alta asistencia votantes en jornada elecciones

PRSC en pleito con FP

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) tronó ayer contra su aliado político Fuerza del Pueblo, partido al que acusa de usar sus credenciales en los colegios electorales.

Tácito Perdomo, delegado político del PRSC, sostuvo que la gente de la Fuerza del Pueblo se estaba presentando en lugares de los Estados Unidos y en las circunscripciones 3 y 2 del Distrito Nacional. También en Santo Domingo Este.

Precisó que realizaban la práctica para robarle los votos a un candidato de la circunscripción uno de Nueva York, situaciones que además se registran en New Jersey. “Que estén claros que no vamos a permitirlo, no a la Fuerza, a San Fuerza no se lo vamos a permitir que vayan a sustituir a nuestros delegados, nosotros hemos hecho nuestro trabajo y vamos a defender nuestros votos que estén claros”, aseguró.