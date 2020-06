Video | FP exige JCE investigue quejas de dominicanos en el exterior que no aparecen en padrón

El partido Fuerza del Pueblo solicitó este viernes a la Junta Central Electoral (JCE) investigar “lo más pronto posible” las quejas de la diáspora sobre que algunos no podrán ejercer su derecho al voto el en las elecciones del 5 de julio porque no aparecen en el padrón del exterior.

En una comunicación dirigida a Mario Núñez, director nacional de Elecciones, el partido pidió “que hasta que no sea investigada, establecida la dimensión de la situación y se remita un informe a las organizaciones políticas, que no se despachen las valijas a las diferentes demarcaciones del exterior”.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, explicó que el hecho de que una persona resida en el exterior no significa que votará en ese lugar, sin haberse empadronado y registrado en esa demarcación. Dijo que la Ley Orgánica de Régimen Electoral 15-19 indica que quien no se inscriba en el padrón del exterior no puede votar en esa nación.